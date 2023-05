Zidane-Juve | tutto deciso | adesso è ufficiale

Leggi su calciomercatonews

(Di martedì 2 maggio 2023) Ancora un risultato negativo per Massimiliano Allegri e lantus: i bianconeri non vincono da quattro partite in campionato, cinque se si conta la Coppa Italia Nonostante le conferme di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.