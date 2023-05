Zeder | come finisce il film?

(Di martedì 2 maggio 2023)con Stefano si intrufola nella proprietà e scopre un impianto di sorveglianza con numerosi monitor che mostrano il volto morto di un uomo sepolto in una bara. Il morto è Don Luigi Costa, un ex sacerdote che ha abbandonato i voti dopo aver contratto una malattia incurabile. Continuando il lavoro di, Costa si è fatto seppellire nella proprietà, una sospetta zona K, e la sua rinascita dalla morte viene ripresa dalle telecamere. Stefano riesce a sfuggire ai cospiratori coinvolti nel lavoro sperimentale, ma scopre che sua moglie è stata uccisa da loro. Di notte, la seppellisce in una K-Zone situata nella proprietà abbandonata: la donna si rianima e si avvicina al marito. Nell’oscurità, Stefano inizia a urlare in modo orribile. Precedentemente, Stefano indaga sul messaggio lasciato sul nastro della macchina da scrivere. ...

...scappa per sottrarsi al potere di un latifondista locale per il quale i suoi genitori lavorano...50 - Bones 5 20:35 - Criminal Minds 4 21:20 - Intemperie 23:05 - Wonderland 23:40 -01:25 - ...... uno dei grandi protagonisti del teatro classico, ha ritrovato Avati a quarant'anni da. Per ... È un ruolo che desideravo da molto tempo in questa fase della mia vita, cosìla possibilità di ...... richiamando al cinema (dove mancavano da molti anni) il grande attore teatrale Gabriele Lavia , amato dagli spettatori anche per i film di genereProfondo rosso e lo zombie movie di Avati...

Pupi Avati festeggia i 40 anni di "Una gita scolastica" e "Zeder" a Mangiacinema ParmaToday

Venerdì 9 giugno a San Secondo Parmense l'attrice e cantante romana inaugurerà il Festival con lo showcase "We will save the show" e il cortometraggio "La - ParmaPress24 ...