Zanotti | stangata dopo Udinese-Inter Primavera | il motivo

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023), gara vinta per 0-2 dai nerazzurri di Cristian Chivu, è arrivata laper Mattia. Il difensore nerazzurro, infatti, è stato punito dal Giudice Sportivol’espulsione ricevuta durante la sfida (QUI le pagelle). SQUALIFICA – Non ci va leggero il Giudice Sportivo con Mattia, espulso in. Questa la decisione sul giocatorel’espulsione rimediata in partita: “Squalifica per due giornate effettive di gara e ammonizione con diffida per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione). Per avere, inoltre, al 37? del secondo tempo,la notifica del provvedimento di ...