Xi prepara una nuova legge sullo spionaggio Rischi per chi fa affari e ricerca

(Di martedì 2 maggio 2023) Janet Yellen prima e Jake Sullivan poi hanno delineato l’approccio dell’amministrazione Biden verso la Cina e l’economia. A distanza di una settimana la segretaria al Tesoro e il consigliere per la sicurezza nazionale hanno pronunciato due importanti discorsi. Politico ha raccontato le divisioni nell’amministrazione sulla gestione del dossier ma, nonostante le differenze, gli interventi di Yellen e Sullivan presentavano due elementi in comune: l’ipotesi di hard decoupling dalla Cina è ufficialmente esclusa a favore di un approccio ispirato al de-risking imboccando la strada indicata recentemente da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea; nonostante le tensioni, mantenere un dialogo diplomatico con Pechino rimane una priorità per Washington. Ma anche la Cina, i cui funzionari sembrano aver scelto un’insolita linea dura anche durante una recente visita in Europa (con ...