(Di martedì 2 maggio 2023)annuncia il nuovo, andiamo a scoprire di cosa si tratta e quali sono i dettagli di questa interessante iniziativa L’è uno dei maggiori punti di forza (se non il maggiore) di tutto il parco console di casa Microsoft. Si tratta di un vastissimo catalogo di videogiochi ai quali gli utenti possono accedere tramite il panto di un abbonamento. Numerosi e interessanti sono i titoli presenti, in questa guida potrete scoprire quali sono i migliori giochi presenti. Da oggi, però,aggiunge una nuova funzionalità, definita dal colosso di ...

Microsoft hai nuovi videogiochi in arrivo suGame Pass nella prima metà di maggio, e anche se tutti gli occhi sono puntati su Redfall (disponibile ora), tra pochi giorni il catalogo si amplierà ...Psyonix hache, a partire dal 4 maggio, nuovi contenuti a tema Star Wars arriveranno per la prima ... Rocket League è disponibile su PlayStation 4,PlayStation 5,One,Series X/S, ...Arkane Austin e Bethesda Softworks hannoche Redfall (trovate qui la nostra Recensione su PC e qui perSeries X/S) è finalmente disponibile in tutto il mondo su Game Pass,Series X/S e PC tramite Steam . Trovate qui ...

Xbox: annunciato il programma Xbox Game Pass Friend tuttoteK

Xbox annuncia il nuovo programma Xbox Game Pass Friend, andiamo a scoprire di cosa si tratta e quali sono i dettagli.Riot Forge ha annunciato la data di uscita e pubblicato un nuovo trailer di Converge: A League of Legends Story, l'action platformer con protagonista Ekko.