WWE | Nel backstage regna il caos dopo il Draft

(Di martedì 2 maggio 2023) La WWE cambia sempre e il2023 non fa eccezione. I fan hanno visto Triple H scuotere i roster in grande stile, poiché molti nuovi nomi si sono uniti ai roster di RAW e SmackDown. Sembra che la WWE al momento sia in un momento molto caotico. Bianca Belair è stata spostata a SmackDown e, naturalmente, poi Rhea Ripley è stata scelta per RAW, quindi un cambio di titolo è molto plausibile. Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha discusso alcune delle cose che stanno accadendo in questo momento in WWE. È evidente cheilall’interno del team creativo. “È molto chiaro che, ancora una volta, alle persone vengono dette cose diverse che cambiano continuamente. Non vi è iltotale, ma c’è molto.” Molte cose stanno succedendo in questo momento in WWE, con ...