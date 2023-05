WTA Roma 2023 | risultati pre-qualificazioni 2 maggio | avanti Melania Delai | si ritira Stefania Rubini

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono scattate le Prequalficazioni degli Internazionali d’Italia: il tabellone femminile, che mette in palio un posto nelledel torneo WTA 1000 di, ha visto disputarsi i 13 incontri del primo turno, dato che le prime tre teste di serie, nell’ordine Dalila Spiteri, Cristiana Ferrando ed Aurora Zantedeschi, hanno ricevuto un bye al primo turno. Spiteri se la vedrà agli ottavi con Claudia Giovine, vincitrice in rimonta su Carolina Troiano per 4-6 6-3 6-2, mentre Federica Arcidiacono liquida Elisa Visentin per 6-3 6-1 ed affronterà la numero 8, Sofia Rocchetti, vincente contro Denise Valente con identico punteggio. Zantedeschi attende invece Giulia Carbonaro, che oggi regola Vittoria Modesti con un duplice 6-4, mentre in un match dall’andamento altalenante Enola Chiesa elimina Jennifer Ruggeri per 0-6 6-0 7-5 ed ora ...