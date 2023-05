Wta Madrid 2023 | Sabalenka senza difficoltà | Swiatek si complica la vita ma è ai quarti

(Di martedì 2 maggio 2023) Tabellone allineato aidi finale nel WTA 1000 di, con Igae Arynache proseguono nel loro cammino. La numero uno del mondo nella sessione serale si èta la, non sfruttando un vantaggio di 6-4 5-3 contro la russa Alexandrova, venendo costretta al terzo set dopo aver perso il tie-break nel secondo parziale. Poi la polacca torna sulla retta via e chiude 6-3 e ora sfiderà la croata Petra Martic, che invece ha estromesso dalla manifestazione Barbora Krejcikova con lo score di 6-3 7-6(1). Una notizia che probabilmente farà piacere alla polacca, considerando l’ultimo scontro diretto con la ceca. L’altro quarto di finale sarà invece tra Pegula e Kudermetova, con quest’ultima che ha vinto una sfida molto lottata contro la ...

Due ore e cinque minuti di lotta non bastano a Martina Trevisan per approdare ai quarti di finale deldi. Sulla terra rossa spagnola la tennista azzurra si arrende in tre set alla numero tre del mondo, la statunitense Jessica Pegula, con il punteggio finale di 6 - 3 2 - 6 6 - 3 . Finisce ...Anche Petra Martic ai quarti di finale dopo il successo su Krejcikova [9] M. Sakkari b. [26] P. Badosa 6 - 4 6 - 4 Sta lentamente ritrovando buone sensazioni Paula Badosa , ex n. 2 e ora scesa di 40 ...... per poi arrendersi alla numero 2 del mondo Aryna Sabalenka negli ottavi del MutuaOpen. Un ..."mi prenderò un po' di riposo dal momento che ho giocato tre settimane di fila e forse andrò al...

WTA Madrid: Sabalenka spegne i sogni di Andreeva. Avanti Sherif e Begu Ubitennis

Ci ha provato fino alla fine Martina Trevisan (n.20 del mondo) nel difficile ottavo di finale del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa "veloce" delle Caja Magica, la toscana ha lottato strenuamente co ...Ci ha provato fino alla fine Martina Trevisan (n.20 del mondo) nel difficile ottavo di finale del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa "veloce" delle Caja Magica, la toscana ha lottato strenuamente co ...