Wta 1000 Madrid 2023 | il montepremi e il prize money

(Di martedì 2 maggio 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento spagnolo in programma sulla terra rossa da martedì 25 aprile a sabato 6 maggio. Il primodella stagione su terra battuta va in scena nella capitale iberica, dove saranno presenti tutte le big. Al via la numero uno al mondo Iga Swiatek, la numero uno della Race Aryna Sabalenka e la campionessa uscente Ons Jabeur. Presenti anche cinque tenniste azzurre, vale a dire Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 6 milioni e 575mila 560 euro totali, dei quali 1 milione e 41mila 570euro andranno a beneficio di colei che infine ...

Maria Sakkari se la vedrà contro Irina Camelia Begu nei quarti di finale deldi Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica . La greca è reduce da un doppio dispiacere inflitto al pubblico di casa. Al terzo turno e ...La toscana lotta per due ore ma cede in tre set MADRID (SPAGNA) - E' uscita di scena a testa alta Martina Trevisan negli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open",dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un MastersAtp). Nel match che ha chiuso il ...Aryna Sabalenka se la vedrà contro Mayar Sherif nei quarti di finale deldi Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica . Impegno decisamente non proibitivo per la vincitrice degli Australian Open, che deve ancora ...

Con gli ottavi del WTA 1000 di Madrid, Martina Trevisan riesce a mettere in carniere una fetta importante di punti: la difesa della semifinale al Roland Garros, molto complessa sul posto, passa anche ...L'azzurra lotta ma cade in tre set contro l'americana Pegula che avanza ai quarti di finale del Wta 1000 iberico ...