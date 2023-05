Winter Boy | Paul Kircher | Il mio attore di riferimento? Jean-Louis Trintignant

(Di martedì 2 maggio 2023) Abbiamo intervistato il franceserivelazione protagonista diBoy, diretto da Christophe Honoré. In streaming su MUBI. Classe 2001, parigino, figlio d'arte degli attori Irène Jacob e Jérôme. Faccia pulita ma spettinata, in linea con una primavera attoriale mai così pulsante in Europa. L'esordio? 2019, nella commedia teen T'as pécho? di Adeline Picault, in cui interpretava un quindicenne alle prese con lezioni di seduzione. Da lì, il provino "della vita" che lo avrebbe portato ad essere l'francese rivelazione: tra oltre trecento ragazzi,è stato scelto da Christophe Honoré per il ruolo di protagonista inBoy (Le lycéen, titolo originale), in cui interpreta Lucas, un ragazzo ...

Abbiamo intervistato il francese Paul Kircher, attore rivelazione protagonista di Winter Boy, diretto da Christophe Honoré. In streaming su MUBI.