Whirlpool | Spera Ugl | ”L’Italia sta finalmente dimostrando autorevolezza”

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“stala propriae la capacità di trovare le soluzioni più opportune per risolvere e prevenire crisi industriali, a partire da, che si trascinano ormai da troppi anni e interamente scaricate sulle spalle dei lavoratori”. Così il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio, commenta l’approvazione avvenuta ieri da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Dpcm con il quale il Governo può esercitare poteri speciali in materia di asset strategici, in relazione all’operazione di fusione traEmea e Arçelik, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici. Per...

“L’annuncio della risoluzione della vertenza Whirlpool rappresenta una notizia bellissima, ancora di più visto l’avvicinarsi della Festa del lavoratori, un viatico che lascia ben sperare”, lo dichiara ...