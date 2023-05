Wellmania | tutti in forma o quasi

(Di martedì 2 maggio 2023) Alzi la mano chi, dopo il tripudio delle mangiate pasquali, ha pensato: ” Bene, è arrivato il momento di mettersi a dieta e fare attività fisica. Mancano due mesi all’estate e non voglio sfigurare in costume da bagno”. Ed ecco allora, inventarsi diete che passano tra il digiuno e la cheto, e improvvisare allenamenti da fare invidia a Rocky. Roba che dura circa 24, massimo 48 ore. E poi ci si ritrova da capo, a rimirarsi nello specchio e vedere i rotolini sulla pancia e sui fianchi e pensare “non ce la farò mai”. Ma, detto tra noi, chi ce lo fa fare? Espressione tipica dei nostri tempi è il fisico perfetto. Abbiamo schiere di influencer o presunte tali che ogni giorno postano la loro vita perfetta con il loro corpo scolpito.con una protagonista…normale Conoscete Celeste Barber? Io l’adoro. Australiana, 40 anni, è famosa per le sue parodie ...

Trascinata dall'interpretazione esilarante della comica Celeste Barber, la nuova serie

Tutto sulla nuova serie tv cult di Netfilx 'Wellmania', con la comica australiana Celeste Barber: trama, cast, trailer, uscita.Regia di Helena Brooks, Erin White. Una serie con Rowan Witt, Alexander Hodge, Remy Hii, Celeste Barber, Lachlan Buchanan. Su Netflix.