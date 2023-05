Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino | “Non vedo mascolinità e femminilità | ragazzi confusi”

(Di martedì 2 maggio 2023)ha pubblicato ieri un video su Instagram dall’aeroporto di Linate, davanti a un cartellone pubblicitario di, facendo scatenare le polemiche. Colpito dai modelli protagonisti e dal loro look e abbigliamento unisex,è andato dritto al punto. “Attenzione, stiamo attenti. Ne va del bene dei nostri rapporti” ha scritto nel post, spiegando poi nel video: “Sono a Linate e sto vedendo questadi. In questanonnessunae nessuna. Se questo è il messaggio che diamo ai, inon hanno punti di riferimento, non hanno basi. Se escono di testa con questaone è normale, se vanno ...

"I ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se con questa confusione escono fuori di testa è normale che poi vanno dallo psicologo", così l'attoreha commentato una pubblicità di Armani affissa nell'aeroporto di Linate, a Milano. "Io non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità - ha aggiunto commentando la campagna ...in diretta dall'aeroporto posta su Instagram un commento alla nuova campagna della casa di moda - "Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità, se poi con questa confusione i ...L'appello dell'attore davanti a un cartellone pubblicitario di Valentino ha sollevato un polverone ...

Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino: «Non c'è mascolinità, che messaggio diamo». È polemica ilmessaggero.it

Walter Nudo ha pubblicato ieri un video su Instagram dall’aeroporto di Linate, davanti a un cartellone pubblicitario di Valentino, facendo scatenare le polemiche.Walter Nudo, in un video condiviso sui socia, ha voluto criticate aspramente un una pubblicità di Valentino all’aeroporto a Linate. La ...