Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 48% | Nasdaq - 0 | 10%

Seduta debole per, che si è lasciata alle spalle il salvataggio di First Republic Bank da parte di JPMorgan , inevitabile per scongiurare un pericoloso effetto contagio a tutto il sistema finanziario. L'...apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,48% a 33.887,93 punti, il Nasdaq cede lo 0,10% a 12.199,88 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,35% a 4153,19 punti. . 2 maggio 2023Continuano i tagli di personale da parte dei colossi dialle prese con un calo dell'attivita' di acquisizioni e fusioni e degli sbarchi in borsa. Morgan Stanley ha in programma di eliminare circa 3,000 posti di lavoro entro la fine di giugno, ...

La grande (e rischiosa) scommessa di Wall Street: un taglio dei tassi da 300 punti base Il Sole 24 ORE

Scorpio Tankers Inc. (STNG) on Tuesday reported first-quarter profit of $193.2 million. On a per-share basis, the company said it had profit of $3.27. Earnings, adjusted for asset impairment costs, ...Castle Biosciences will be reporting earnings from the last quarter.Wall Street predict expect Castle Biosciences will release losses ...