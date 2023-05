Vuelta Femenina 2023 | Charlotte Kool vince in volata la seconda tappa | Marianne Vos nuova maglia rossa

(Di martedì 2 maggio 2023)si aggiudica ladellaimperiale da lontano dell’olandese della DSM che batteVos. Proprio Vos si prende laroja sfilandola dalle spalle dalla compagna di squadra Anna Henderson, essendo arrivate insieme ieri nella cronosquadre vinta. Unacon tanta pianura, ma affrontata a buonissima velocità. Non sono molti i tentativi di evasione dal gruppo nella prima parte: riesce a prendere un po’ di vantaggio un quartetto formato da Coralie Demay (St Michel – Mavic – Auber93 WE), Catalina Anais Soto (Bizkaia Durango), Iurani Blanco (Laboral Kutxa Fundación Euskadi) ed Andrea Casagranda (Bepink). Soto e ...

Nessun Iframes 02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...Nessun Iframes 02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...

La Jumbo-Visma di Marianne Vos vince la cronosquadre con un "tempone": rivivi il loro finale a Torrevieja Eurosport IT

Charlotte Kool si aggiudica la seconda tappa della Vuelta Femenina 2023: volata imperiale da lontano dell'olandese della DSM che batte Marianne Vos. Proprio Vos si prende la maglia roja sfilandola dal ...02-05-2023 -- Il primo tour femminile spagnolo della storia, la Vuelta Femenina di 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante.