(Di martedì 2 maggio 2023) "Il cmondiale dei semiconduttori è costituito da Taiwan e dalla Corea del Sud, una regione in cui le tensioni possono esplodere in qualsiasi momento. La minima interruzione degli scambi ...

" Lo ha detto la presidente della Commissione UrsulaLeyen parlando a Dresda, all'inaugurazione del nuovo stabilimento della Infineon Technologies Ag. "Ciò significa anche ampliare la nostra ...La Presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ha dichiarato l'intenzione dell'UE di rimanere in prima linea nell'affrontare il contesto competitivo della transizione verso il net zero. ...La Presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ha dichiarato l'intenzione dell'UE di rimanere in prima linea nell'affrontare il contesto competitivo della transizione verso il net zero. ...

Von der Leyen, 'entro il 2030 raddoppieremo produzione di chip ... Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Lo scienziato informatico si dimette per poter parlare liberamente dei rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. “Grossi pericoli per l’umanità" ...