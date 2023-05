(Di martedì 2 maggio 2023) La formazione fiorentina si qualifica all'Eurocup 3 vincendo il tournement in Francia E' la prima volta nella storia per una squadra toscana FIRENZE, Italia, 2 maggio 2023 /PRNewswire/Lepassano il confine e vanno in. La squadra fiorentina sarà infatti la prima formazione di basket in carrozzina a rappresentare la Toscana in un contesto internazionale, quelloa Eurocup 3. Un debutto assoluto innell'ambito di un torneo internazionale ufficialea Iwbf, la Federazione europea di basket in carrozzina. Lo splendido risultato è stato ottenuto dalla giovane formazione di Firenze nell'ambito di un tournement di qualificazione che si è svolto nel fine settimana a Chalon-Sur-Saône, in Borgogna (Francia). L'ammissione al ...

Basket in carrozzina: Volpi Rosse Menarini, si aprono le porte dell’Europa LA NAZIONE

