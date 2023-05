Volontari per un giorno | 70 dipendenti di Sabo al Banco di Solidarietà di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023) Dalle sedi die Levate, partono idiper recarsi, due volte alla settimana, presso ildidi, a Borgo Palazzo. Nell’ambito del progettofor Social, l’iniziativa solidale “per un”, nata in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune die l’AssociazionediOnlus di, ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di attività per il sociale dedicate in particolare a quella fascia della comunità locale più fragile e in difficoltà, mettendo a disposizione ore lavorative dei propriper la preparazione e ...