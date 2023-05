(Di martedì 2 maggio 2023)ha guadagnato la sua prima convocazione con la Nazionale Italiana difemminile. L’opposto è infatti stata inserita nella lista delle 30 giocatrici che il CT Davide Mazzanti ha presentato alla FIVB in vista dellaLeague, il prestigioso torneo internazionale itinerante che scatterà a fine maggio (sono previste tre tappe preliminari prima della Final Eight ad Arlington). Una chiamata ampiamente meritata per l’attaccante, che indosserà finalmente l’azzurro dopo un lungo inseguimento. Al momento, infatti,sta giocando in Serie A1 con la maglia di Scandicci da straniera. La 20enne, nata in Islanda da genitori russi il 19 marzo 2003, si è trasferita in Italia da giovanissima e ha iniziato a militare nei campionati federali con un ...

Prima convocazione anche per la fenomenale opposto di origine russaAntropova e per Adhouljok Malual, atleta originaria del Sud Sudan. in campo maschile niente da fare per Zaytsev In campo ...... Damiano Catania Nazionale Femminile La lista delle 30 Azzurre Palleggiatrici : Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro Opposti : Sylvia Nwakalor,...Finalmente è ufficiale:Antropova è italiana. La querella è stata lunga, il contenzioso aperto si è chiuso con un lieto fine che ha dato ragione all'opposto in forza a Scandicci . Riassumendo la storia: nata in ...

Volley, Ekaterina Antropova nuova stella dell'Italia. E senza Egonu potrebbe avere una chance in Nations League... OA Sport

La fuoriclasse aveva lasciato la maglia azzurra dopo i mondiali in Olanda anche a causa di attacchi di natura razzista ricevuti sui social ...Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha ufficializzato la lista delle trenta azzurre che prenderanno parte alla Nations League. Il prestigioso torneo internazionale itiner ...