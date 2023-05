Vladimir Luxuria svela per cosa si emozionò dopo la sua Isola dei Famosi

(Di martedì 2 maggio 2023), oltre ad essere attualmente opinionista de L’dei2023, è stata anche concorrente e vincitrice della sesta edizione del reality show, quando alla conduzione c’era Simona Ventura. Stasera nella diretta della terza puntata ha confessato cos’è successoil programma. La prima emozioneL’L’opinionista de L’deiha raccontato che gli stenti che patiscono i naufraghi sono verissimi perché in Honduras manca tutto e non è semplice andare avanti.ha raccontato che quando è uscita dal reality show si mise a piangere quando utilizzò l’ombrello per la prima volta perché non era più abituata, così pensò: “Che bello ci si può anche riparare dalla pioggia. La ...

L'opinionista, scelto al fianco diper quest'edizione del famoso reality, si è mostrato alquanto esuberante nel proprio ruolo. Stando a quanto riportato da TvBlog , la presentatrice ...La conduttrice, dopo aver salutato il pubblico a casa e presentato, ha colto la palla al balzo per tirare una frecciata velenosa ad Enrico Papi : A quel punto l'opinionista del ...L'opinionista rimprovera Alessandro Cecchi Paone: 'Non si mette in dubbio se una sta male' A zittire il conduttore è stata: 'Naufraghi a noi interessa quello che fate sull'Isola'. ...

Pigneto, forzata la saracinesca dell'ufficio di Vladimir Luxuria: "La seconda volta in poco tempo" RomaToday

Le due si abbracciano. In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Ilary Blasi conduce la terza puntata del reality, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ...L’ex moglie di Totti ha presentato, poco dopo aver anticipato che si tratterà di una puntata importante, i suoi due collaboratori: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. A proposito di Papi, in questi ...