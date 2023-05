Vittorio Sgarbi dichiarato incompatibile al doppio ruolo di consigliere e sottosegretario | la replica | ' Lascio il seggio in Regione'

Consigliere o sottosegretariodeve decidere tra queste due cariche istituzionali, a chiederlo è il Consiglio Regionale della Lombardia in apertura di seduta, che reputa la carica ricoperta dacome ...Lombardia, il consiglio regionale: 'è incompatibile' Il consiglio regionale della Lombardia, in apertura della seduta di oggi, ha approvato l'incompatibilità di. Il critico d'arte, eletto consigliere lombardo con il gruppo Noi Moderati, è infatti anche sottosegretario di Stato alla Cultura . E ora ha dieci giorni di tempo per decidere quale ...La carica da consigliere lombardo ricoperta daè 'incompatibile' con l'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura: a sancirlo è stato il Consiglio regionale della Lombardia in apertura della seduta di oggi. Il consigliere ...

«Aspetterò la lettera di Fontana e risponderò che è più utile per la Lombardia che io resti sottosegretario anziché consigliere regionale». Lo ...Il consigliere del gruppo di Noi Moderati avrà 10 giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche. Ma lui sembra aver già preso una decisione: "Attendo la lettera di Fontana, ma è ...