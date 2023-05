Vittorio Feltri | Don Giussani è risorto | perché vale la pena ascoltarlo

(Di martedì 2 maggio 2023) Torna in libreria, in una nuova edizione, il libro di don Luigi(1922-2005) più famoso: Il senso religioso (Rizzoli, pagine 220, euro 10). Un successo durevole e internazionale: è stato tradotto in quasi tutte le lingue del globo, superato, per numero di stampe in vernacoli forestieri, apda Giovannino Guareschi. Al quale il prete brianzolo sarebbe di sicuro piaciuto molto. Non che “il Gius”- com'era chiamato sin dal seminario e ancor oggi è noto tra i suoi figli spirituali sparsi in 80 Paesi del mondo- abbia i tratti fisici e caratteriali del don Camillo che nei racconti guareschiani era dotato di pugni marmorei e oliava mitragliatrici sotto la canonica, ma il tipo di fede sì, è quella lì, padana, terragna, per nulla bigotta né moralista. Don Luigi da Desio (Brianza) la viveva alla maniera del parroco di Brescello come rapporto personale ...

'La Repubblica italiana è stata fondata sul lavoro degli altri che non festeggiano ma sgobbano'. E' il pensiero sui Primo Maggio del direttore e fondatore di Libero,... dal Corriere sotto la direzione Mieli, all' eterna nemica Repubblica di Scalfari, passando per L'Indipendente guidato da. Ghino di Tacco e Cinghialone, veniva apostrofato così in ...Però proprio tu, che hai quel gigante diin casa, non puoi giocare a buttare la pietra e nascondere la mano. Non la facciamo lunga perché oggi abbiamo da fare, sempre che tutto vada ...

Vittorio Feltri: "Ora datemi dello sporco razzista". Migranti, l'unica soluzione Liberoquotidiano.it

Un tweet di Vittorio Feltri ha fatto molto discutere sui social, l'argomento è il ritrovamento di una carcassa d'orso in Trentino. In Trentino è stata rinvenuta la… Leggi ...Un tweet di Vittorio Feltri ha fatto molto discutere sui social, l'argomento è il ritrovamento di una carcassa d'orso in Trentino.