Violenze sessuali | tutti i dati di un’emergenza | i clandestini delinquono 27 volte in più degli italiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag – Dopo le ultime terribilicommesse da stranieri a Milano, abbiamo analizzato ifornitici dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale specifici per questo reato. Nel 2022, sono state 5.231 le denunce e gli arresti per violenza sessuale: il 62 per centoautori era di nazionalità italiana mentre il 38 per cento era straniero, di cui il 5 per cento cittadino comunitario, il 18 per cento extracomunitario regolare e il 15 per cento clandestino. La propensione al reato di violenza sessualeimmigrati Nel 2022, gli immigrati regolati, il 4 per cento della popolazione residente in Italia, sono stati denunciati/arrestati per 920. Ciò significa che hanno una propensione al reato di violenza ...