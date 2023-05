Violenze di Capodanno | prima condanna a 5 anni e 10 mesi

...di Torino accusato con altri delle aggressioni sessuali in piazza Duomo nella notte di... ed era ancora lì mentre una veniva buttata sui cocci di bottiglia, spogliata e subiva le, ...Arriva la prima condanna per le aggressioni sessuali di piazza Duomo a Milano nella notte didel 2022. La quinta penale ha inflitto 5 anni e 10 mesi di reclusione ad Abdallah Bouguedra, 22 anni e nato a Torino, per violenza sessuale di gruppo per l'episodio più grave ai danni di una ...La pm: "Ha sempre mentito". L'episodio più grave ai danni di una ragazza di 19 anni. Altri due imputati hanno scelto il rito ...

(Adnkronos) - La corte ha fissato una provvisionale di 30 mila euro per a vittima e un risarcimento di 7mila per il Comune di Milano, entrambi ...Il giudice ha condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione Abdallah Bouguedra, 22enne di origini nordafricane, per le aggressioni sessuali di capodanno 2022 in Duomo ...