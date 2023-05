Violenze di Capodanno | la prima condanna a Milano | cinque anni e dieci mesi a un 22enne

(Di martedì 2 maggio 2023) C’è laper le aggressioni sessuali avvenute in piazza Duomo, a, durante la notte didel 2022. La Quinta sezione penale del Tribunale ha inflittodi reclusione ad Abdallah Bouguedra,nato a Torino, per violenza di gruppo ai ddi una 19enne, aggredita mentre era in compagnia di un’amica all’angolo con via Mazzini. Dall’inchiesta – condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla sostituta Alessia Menegazzo – era emerso che una decina di ragazze erano state circondate da un “muro umano“, un “branco” di giovani che le aveva costrette a subire abusi. Bouguedra è stato invece assolto “perché il fatto non ...

