Violenze di Capodanno in piazza Duomo | condanna a 5 anni e 10 mesi per uno degli aggressori | Faceva muro mentre la ragazza veniva abusata sui cocci

Abusi sessuali durante il2021/2022 a Milano. Si è chiuso con una condanna il primo filone del processo sullesessuali commesse nella notte dell'ultimo dell'anno, in piazza del Duomo a Milano. La pena più ...Milano, 2 mag. Si e' chiuso con una condanna il primo filone processuale sullesessuali commesse nella notte diin piazza del Duomo a Milano. Il Tribunale di Milano ha inflitto 5 anni e 10 mesi di carcere ad Abdallah Bouguedra, 22enne di Torino finito sottio ...... 22enne di origini nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una studentessa, all'epoca 19enne, avvenuta la notte di...

Violenze di Capodanno a Milano, prima condanna a 5 anni e 10 mesi TGCOM

Prima condanna per uno degli aggressori al gruppo di ragazze che tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 subirono violenza a Milano.“Lui era accanto alle vittime e faceva muro, assieme al branco, mentre la ragazza veniva brutalmente spogliata e violentata”. #milano #violenze #capodanno ...