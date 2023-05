Violenze di Capodanno a Milano | arriva la prima condanna

È iniziato il processo per ledia Milano avvenute un anno e mezzo fa in piazza del Duomo. Per Abdallah Bouguedra il tribunale ha disposto una conanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione . Per il 22enne di origine ...... 22enne di origini nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una studentessa, all'epoca 19enne, avvenuta la notte di......di Torino accusato con altri delle aggressioni sessuali in piazza Duomo nella notte di... ed era ancora lì mentre una veniva buttata sui cocci di bottiglia, spogliata e subiva le, ...

Violenze di Capodanno a Milano, pm chiede condanna a 6 anni Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Il tribunale di Milano ha condannato Abdallah Bouguedra, 22enne di origini nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti ...(Adnkronos) - Il difensore Giuseppe Boccia preannuncia ricorso in appello, mentre il giovane, attualmente ai domiciliari, - che ha ...