Violenta tempesta di sabbia in Illinois | sei morti e decine di feriti

(Di martedì 2 maggio 2023) Unadisi è abbattuta sull', causando numerosi incidenti. Un maxi-tamponamento sulla Interstate 55 ha coinvolto più di 60 veicoli. Almeno sei persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite. Gli incidenti sono avvenuti nella tarda mattinata americana: due rimorchi hanno preso fuoco, scatendando l'inferno lungo l'autostrada. La I-55 è stata chiusa in entrambe le direzioni nella contea di Montgomery, 120 chilometri a nord di St. Louis. In quel momento i venti soffiavano i 56 e i 74 chilometri orari, ha comunicato il National Weather Service.

Secondo quanto riferito dai media americani, nelle ultime ore una tempesta di sabbia ha spazzato via le pianure dell'Illinois provocando non pochi problemi alla circolazione. La polvere,

