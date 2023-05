Vieri | “Inter la più forte in Serie A Le colpe di questa stagione…”

Parlando alla Bobo TV su Twitch Tv con Adani, Ventola e Cassano, Christianha detto la sua sull'annata dell'e l'altalena di risultati che ha visto i nerazzurri fare molto bene in Champions e meno in campionato. SERIE A - "L'per me è troppo più forte delle ...Christian, ex attaccante della Lazio, è stato attaccato dai tifosi biancocelesti dopo aver esultato al gol dell'Christian, ex attaccante della Lazio, è stato attaccato dai tifosi biancocelesti dopo aver esultato al gol dell'. PAROLE - "Degli imbecilli della Lazio mi hanno insultato dicendomi ...... Domenica scorsa al gol di Gosens , che ha permesso all'di rimontare la Lazio per il momentaneo 2 - 1 (3 - 1 il finale), le telecamere hanno immortalato l'ex attaccante Christian...

L'esultanza ai gol dell'Inter non è andata giù ad alcuni tifosi della Lazio. Forse troppo giovani per ricordare che Bobo Vieri, immortalato dalle telecamere mentre gioisce a ...L'ex attaccante ha commentato l'andamento dell'Inter in questa stagione e l'attuale -22 dalla capolista Napoli.