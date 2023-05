Vieri | «Degli imbecilli della Lazio mi hanno insultato dicendomi che non avevo rispetto»

(Di martedì 2 maggio 2023) Christian, ex attaccante, è stato attaccato dai tifosi biancocelesti dopo aver esultato al gol dell’Inter Christian, ex attaccante, è stato attaccato dai tifosi biancocelesti dopo aver esultato al gol dell’Inter. PAROLE – «miche nonper i biancocelesti perché ho esultato al gol dell’Inter. A me non mi può dire niente nessuno, ho sempre dato tutto in ogni squadra dove ho giocato, la gente ha perso la testa perché ho esultato con la mia bambina. Quando ero all’Inter mi sono tatuato un’aquila, io amo tutte le squadre dove ho ...

Vieri: "Degli imbecilli hanno perso la testa per la mia esultanza al gol dell'Inter, mi vergogno per voi" Fcinternews.it

Sui social tanti insulti per l'ex bomber che aveva festeggiato con la figlia il gol di Gosens: "Mi vergogno per voi, ho anche l'aquila tatuata" ...Le immagini di Bobo Vieri che esulta ai gol dell’Inter di domenica contro la Lazio ha fatto il giro del web e sui social si sono scatenate le polemiche. Alcuni tifosi biancocelesti hanno rimproverato ...