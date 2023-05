VIDEO – Santi | «Inter Women | ancora insieme! Vi aspetto allo stadio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Ireneha rinnovato ufficialmente il suo contratto confino al 2025 (vedi QUI). Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma. DOPO LA FIRMA – Ireneè contenta per aver rinnovato il suo contratto con l’, questo il suo messaggio in: «Sono contenta di poter proseguire questa avventura in nerazzurro insieme, vi!». Parla @iresaints22 #Forza2025 pic.twitter.com/heu9szKowX —(@) May 2, 2023 Fonte: Pagina Twitter-News - Ultime notizie e ...