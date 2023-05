Vice Media Group verso l’istanza di fallimento

(Di martedì 2 maggio 2023), la società che edita il portalee Motherboard, sta per presentare un’istanza di. Lo scrive il New York Times, che segnala come il deposito potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La società è ancora alla ricerca di un acquirente. Se lo trovasse potrebbe sfuggire alla bancarotta. Finora gli amministratori hanno ricevuto cinque manifestazioni d’interesse. La società nel 2017 era valutata 5,7 miliardi di dollari. Con l’eventualeFortress Investment, il più grande debito dell’azienda, potrebbe diventare il padrone della società. Fortress detiene infatti un debito senior, a differenza di altri investitori come Disney e Fox. Queste ultime hanno già svalutato il valore dei propri investimenti in. ...

Group, la società che edita il portalee Motherboard, sta per presentare un'istanza di fallimento. Lo scrive il New York Times , che segnala come il deposito potrebbe arrivare nelle

