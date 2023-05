Viaggio in Grecia | non solo isole e “movida” | perché scegliere Atene per l’estate 2023

(Di martedì 2 maggio 2023) Estatecome mix di esperienze tra cultura, divertimento e relax L’appuntamento consi avvicina e come di consueto la bella stagione è terreno fertile per viaggi tra relax, divertimento e cultura. Trovare la meta che più si avvicina alle esigenze personali e di gruppo non è certo semplice; tra costi, logistica e preferenze la scelta può risultare ardua. Un modo per ottimizzare i tempi e coniugare le diverse esigenze è certamente trovare un punto di incontro tra più fattori così da accontentare chiunque. Tra le mete da sempre più gettonate perspicca la; la penisola pullula di baie, arcipelaghi e località fulcro di ogni genere di attrazione. Relax esono i punti cardine, scanditi dalla bellezza del ...

...dal Ministero della cultura italiano e dal Ministero della cultura e dello sport della(... il percorso allestito alle Terme di Diocleziano è uninaspettato nel complesso e variegato ...... che dire della ministra Suella Braverman, falco anti - rifugiati, che per ildi stato in ... tira una brutta aria per l'informazione libera, e in Ue quella che ne esce peggio è la...... con lo street food "Agorà lain piazza": cucina greca, accompagnata da musica live e ... per finire, il concerto dei "Borghi Bros", dal vivo dopo diversi anni, con "Un gran bel" (25 ...

In viaggio in Grecia (con i docenti dell'Arnaldo) per riscoprire il mito classico Corriere

I possibili itinerari alla scoperta dell'Italia sono molti. Dai tour enogastronomici, ai trekking in montagna, passando per le città d'arte fino alle coste ...Italia per la maggiore, 4 giorni 3 notti, in bus, ma cresce il treno, hotel 3 stelle, sono alcuni elementi dei viaggi di istruzione di oggi ...