Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2023 ore 20 | 30

(Di martedì 2 maggio 2023)DEL 2 MAGGIOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, COMPRESO IL RACCORDO DOVE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TIBURTINA. CIRCONE DUNQUE SCORREVOLE MENTRE PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA ALL’ALTEZZA DI CASAL MONASTERO IN DIREZIONE COLLEVERDE. E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, MERCOLEDI’ 3 MAGGIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00 CONSIGLIAMO PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA DI VOLO INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL ...