Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2023 ore 19 | 45

(Di martedì 2 maggio 2023)DEL 2 MAGGIOORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO ANCORA DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TIBURTINA. CODE A PARTIRE DA NOMENTANA. IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA ALL’ALTEZZA DI CASAL MONASTERO IN DIREZIONE COLLEVERDE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. INCOLONNAMENTI STANNO INTERESSANDO ANCHE LA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. LA PROTEZIONE CIVILE DELHA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO CODICE GIALLO VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE ...