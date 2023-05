Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023)DEL 2 MAGGIOORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI DISAGI NELLE RETI GESTITE DA ATAC,TPL E LA RETE REGIONALE COTRAL DALLE 08.30 ALLE 12.30 SERVIZIO GARANTITO INVECE SULLE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO ORA LA VIABILITA’ IN ULTERIORE AUMENTO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE SULLA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E ...