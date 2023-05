Via della Seta | cosa dirà Meloni a Biden? Le parole di Tocci Iai

Leggi su formiche

(Di martedì 2 maggio 2023) “Per quanto ne so”, il governo italiano “vuole interromperla”. Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, parla così a Politico del memorandum d’intesa sulla Via, in vistadecisione che l’esecutivo presieduto da Giorgiadeve prendere entro la fine dell’anno: lasciare che l’intesa firmata dal 2019 dal governo gialloverde di Giuseppe Conte si rinnovi automaticamente per altri cinque anni a marzo o comunicare (entro fine anno) a Pechino la decisione di non rinnovarla? “L’intenzione è quella di cercare di interromperla”, ha dichiarato. “E per quanto ne so, Pechino non è stata particolarmente sottile nel comunicare il tipo di punizione che sostanzialmente la attende”, ha aggiunto. La decisione “non è così facile come sembra, visto il modo ...