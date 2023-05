(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà giovedì pomeriggio alle ore 16,30 presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’in Grottaminarda, la sottoscrizione delildi”. Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti degli Enti promotori dell’Intesa: per la Provincia di Avellino, il Presidente Rizieri Rino Buonopane, per la Provincia di Benevento, il Presidente, Nino Lombardi e per il Consorzio di Bonifica dell’, il presidente, Francesco Vigorita. Il Consorzio di Bonifica dell’e le Amministrazioni Provinciali di Avellino e Benevento, promotori del costituendodi, condividono il medesimo interesse di ...

Una scelta, hanno spiegato da Palazzo Chigi, da interpretare come un gesto di cortesiale ... Poi c'è una clausola per cui laddove non c'è una previsione da parte delsi dà alle parti la ...... Cisl e Uil hanno un tavolo con la Rai , aperto da anni e consolidato, rispetto ad unper ... 'Stiamo andandouna guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni " aveva tuonato Rovelli ...Insomma è un territorio segnato da un ricorso elevato ala tempo determinato che non ... inclusiva, attenta e orientando le sceltele donne e i giovani. Per la Cisl pertanto sono queste ...

“Verso il contratto di fiume Ufita”: pronto il protocollo d'intesa anteprima24.it

Christian Kouamé è tornato ad essere protagonista nella Fiorentina andando a segno a Monza (dove è partito titolare ed ha fatto poi l'assist a Saponara) e domenica contro ...Christian Kouamé è tornato ad essere protagonista nella Fiorentina andando a segno a Monza (dove è partito titolare ed ha fatto poi l'assist a Saponara) e domenica contro ...