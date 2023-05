Verso Atalanta-Spezia | i convocati di Gasperini | ancora out Lookman

(Di martedì 2 maggio 2023) La rincorsa alla qualificazione all’Europa e magari alla Champions League dell’proseguirà in quel di Bergamo per gli uomini di Gian Pierochiamati a sfidare lo. Il tecnico della Dea ha diramato iufficiali del match contro la squadra di Semplici in cerca di punti salvezza.fuori Ademola. Questo l’elenco completo deidell’per il match contro lo: Lorenzo Bernasconi, Jeremie Boga, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Ederson, Rasmus Hojlund, Teun Koopmeiners, Joakim Maehle, Leonardo Mendicino, Luis Muriel, Juan Musso, José Palomino, Mario Pasalic, Francesco Rossi, Giorgio Scalvini, Brandon Soppy, Marco Sportiello, Rafael Toloi, Duvan Zapata, Davide Zappacosta. ...

A centrocampo, possibile turno di riposo per Rabiot in vista del big match di sabato contro l'. La mediana potrebbe così esser formata da Fagioli, Locatelli e Miretti . In difesa, dovrebbe ...... Roma - Inter e- Juventus e quello del 28 maggio con Juventus - Milan e Inter -. ... LAZIO (61 PUNTI) - Sulla carta la discesa meno impegnativail traguardo, con solo la ...Impegno più agevole invece per l', che scenderà in campo a Bergamo con lo Spezia ... dopo il pareggio d'oro a Napoli di domenica pomeriggio, cercheranno di fare un'ulteriore passola ...

Verso Atalanta-Spezia, Semplici: “Dobbiamo invertire il trend. Nzola e Zurkowski ancora ko” Il Secolo XIX

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...