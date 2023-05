Verona | nuovo infortunato per Zaffaroni | salta sicuro l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Ildovrà fare a meno di un centrocampista in vista della sfida casalinga contro. Il club ha comunicato in questi minuti la notizia e il motivo dell’assenza. IL COMUNICATO – “Il calciatore Miguel Veloso non è stato convocato in seguito a un problema muscolare al polpaccio della gamba destra da valutare nei prossimi giorni”. Per questo motivo non è presente tra i convocati diper la sfida con.. Fonte: hellas.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati