Verona-Inter | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di martedì 2 maggio 2023) A caccia della terza vittoria consecutiva. L', dopo le affermazioni con Empoli e Lazio, vuole altri tre punti nella gara con il, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 al Bentegodi e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri si trovano al momento al...

...30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30- Lazio 3 - 1 15:00 Cremonese -1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 1 - 1 15:00 Sassuolo - Empoli 2 - 1 18:...• L'batte la Lazio e aggancia Roma e Milan al quarto posto. Seconda sconfitta ... • Pareggio tra Cremonese e. Gli scaligeri, raggiungono l' Empoli al quart' ultimo posto. • ...L', dopo un'annata assai deludente, cerca l'immediato riscatto con gli acquisti di De Agostini,...sperano che il nuovo allenatore Osvaldo Bagnoli possa ripetere il miracolo fatto con il...

Data e ora del calcio d'inizio: mercoledì 3 maggio, ore 21.00 ...Domani alle 20.45 al Bentegodi turno infrasettimanale contro l’Inter I ragazzi di Zaffaroni e Bocchetti si sono dati appuntamento per oggi al campo d’allenamento in quel di Castelnuovo del Garda per u ...