Verona-Inter | Mkhitaryan può rifiatare | ecco chi al suo posto ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) L’si prepara per il turno infrasettimanale da giocare in trasferta contro ile da Sky Sport arrivano le ultime novità per quanto riguarda la probabile formazione dei nerazzurri. Le parole del giornalista Andrea Paventi su Henrikhe non solo. RIPOSO ? L’, dopo la vittoria in rimonta e di carattere contro la Lazio (vedi articolo), si prepara per andare a giocare in trasferta contro il. Il match al Bentegodi è previsto per la 33a giornata e dirà molto in termini di qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione da schierare titolare (vedi articolo). Novità in vista per Henrikhe non solo. Ne ha parlato così a Sky Sport, nel corso de “Il Calcio è Servito”, il giornalista Andrea ...