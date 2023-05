Verona-Inter | i 25 convocati di Zaffaroni | quattro indisponibili!

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilha ufficializzato iper l’. In totale sarannogli indisponibili per i padroni di casa. Calcio di inizio mercoledì 3 maggio alle 21.– IDIPortieri: Montipò, Terracciano, Perilli; Difensori: Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni, Ceccherini, Zeefuik, Cabal, Depaoli, Coppola; Centrocampisti: Lazovic, Djuric, Verdi, Tameze, Doig, Duda, Abildgaard; Attaccanti: Berardi, Braaf, Gaich, Kallon, Ngonge, Sulemana. Indisponibili: Henry, Lasagna, Hrustic, Miguel Veloso-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

Commenta per primo Di seguito la lista dei convocati delimpegnato domani contro l': Veloso fuori per un problema muscolare al polpaccio della gamba destra che verrà rivalutato nei prossimi giorni....Milan scenderà in campo dopo un pareggio contro la Roma che gli ha permesso di rimanere al quinto posto a pari punti con l'quarta. La Cremonese, invece, arriva dopo un pareggio contro il......simile attende anche l'che si è ritrovata in campionato ribaltando con tenacia, qualità e un Lautaro devastante la gara con la Lazio. Ma per i nerazzurri c'è l'insidia di giocare a...

Probabili formazioni di Verona-Inter Sky Sport

L'elenco dei convocati gialloblù per la gara in programma mercoledì contro i merazzurri L'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Zaffaroni ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Inter.