Verissimo | Pietro Orlandi | “Non prendo soldi per venire in TV”

... 'In Vaticano in tanti sanno, potrebbe durare poco' Ospite per la prima volta a 'Orlandi ricorda la sorella Emanuela Orlandi scomparsa a Roma quando aveva 15 anni, il 22 giugno ...... Michelle Hunziker e Gerry Scotti , sono stati ospiti nell'ultima puntata di. Scotti e ... Scotti invece è da poco diventato nonno per la seconda volta del nipote, nato lo scorso ...Orlandi , il fratello della scomparsa Emanuela Orlandi , è tornato alla ribalta mediatica in un'intervista a '' . Durante la trasmissione, Orlandi ha parlato dell'inchiesta sulla ...

Verissimo, Pietro Orlandi: "Wojtyla Lo dicevano tutti". La pista del ricatto Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Secondo Pietro Orlandi, papa Wojtyla avrebbe saputo cosa era successo a Emanuela, e avrebbe mantenuto il silenzio fino alla fine ...