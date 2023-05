Vergogna e imbarazzo in Rai | Concertone? Cosa sfugge prima della pubblicità | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Anche quest'anno ilha fatto parecchio parlare. Tra i vari motivi, una bestemmia sfuggita in diretta su Rai 3. È accadutoche Ambra Angiolini lanciasse la. Alla fine dell'esibizione dei Coma Cose, infatti, mentre si stava andando indel monologo di Stefano Massini, si è sentita chiaramente una bestemmia proveniente dal pubblico. "Fateci uscì Geolier porc*****", è stata la frase infelice che ha subito scatenato la polemica. Stessa polemica rivolta al festival musicale organizzato per il Primo maggio. In molti hanno notato come l'organizzazione abbia scelto cantanti poco conosciuti. Tra i primi ad esibirsi Mille, Etta, Still Charles, Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT), Tropea, Napoleone, Giuse The Lizia, Paolo Benvegnù, Epoque, Neima Ezza, ...