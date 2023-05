Ventotene Impianto di dissalazione | ancora disservizi sull’isola | la Minoranza consiliare protesta

(Di martedì 2 maggio 2023)– Il lungo ‘ponte’ del 25 aprile e del 1 maggio, nonostante qualche capriccio di Giove Pluvio, ha registrato una discreta presenza di turisti a, sicuramente la migliore dall’inizio della stagione pandemica. La decisione del registra livornese Paolo Virzì di ambientare il sequel di “Ferie d’agosto” ha rilanciato l’interesse per la seconda isola L'articolo Temporeale Quotidiano.

Chi sono i membri Ad oggi, alla Comunità partecipano il Comune di, diverse strutture ... Quali sono gli impianti energetici Il primoche verrà connesso sarà un piccolo fotovoltaico ...Chi sono i membri Ad oggi, alla Comunità partecipano il Comune di, diverse strutture ... Quali sono gli impianti energetici Il primoche verrà connesso sarà un piccolo fotovoltaico ...

Ventotene / Ottimizzare la risorsa acqua, incontro tra cittadini ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – L’interrogativo è intrigante, con possibili sfaccettature di natura penale ed erariale: può la Formia Rifiuti Zero conferire improvvisamente i propri rifiuti indifferenziati (i residuali dall ...VENTOTENE – L’acqua è un bene sempre più prezioso, lo è ancor di più per un’isola che deve affrontare, direttamente e indirettamente, costi più sostenuti del solito per averla. E così che a Ventotene, ...