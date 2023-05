Venerdì al Teatro Romano la rappresentazione ‘Una giornata da Longobardi’

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto5 maggio 2023, dalle 17.00 alle 19.00, in occasione dell’evento conclusivo del progetto PON – Digital Skills “Sulle Tracce del passato”, realizzato dalla Scuola Media “Giuseppe Moscati” di Benevento, gli alunni partecipanti al progetto presenteranno aldi Benevento unateatrale dal titolo “Unada Longobardi”, da loro scritta e ideata. Il lavoro nasce dal percorso di studio e approfondimenti storici sulle usanze, le leggi, l’organizzazione sociale e l’amministrazione dei territori, propri del Ducato e del Principato di Benevento, e dai laboratori organizzati nello sviluppo del progetto PON, sotto la guida attenta e professionale dei docenti del corso. Assisteranno alla manifestazione scuole del territorio ed autorità ...

L'AQUILA " Una commedia brillante alla ricerca della memoria perduta per la Stagione Teatrale Aquilana, Ridotto delComunale, giovedì 4 maggio, alle 21.00, e5 maggio, alle 17.30 e alle 21.00, va in scena "La misteriosa fiamma della Regina Loana", dal romanzo di Umberto Eco, adattamento e regia di ...Gli incontri, si svolgeranno alMomo al mattino con fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00, alla fine dell'anno scolastico, da lunedì 12 a23 giugno , con restituzione finale l'...Termina con una due giorni da vivere "alltogether" alAugusteo a Salerno l'ultimo step del progetto spin off di Linea d'Ombra Festival il "Media ... Giovedì 4 maggio e5 maggio 2023 a più ...