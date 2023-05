Venerato | “Kim-Napoli? C’è preoccupazione per il rinnovo Le ultime su Meret”

(Di martedì 2 maggio 2023) Cirorivela che a proposito del futuro tra Kim ed il, c’èper ile rivela lesuCiroparla delle notizie di calciomercato che riguardano il. Ai microfoni di 1 Station Radio, durante il programma 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione, il giornalista esperto della Rai dichiara: “Futuro Kim? È giusto preoccuparsene in considerazione di una clausola che potrebbe attirare le attenzioni di diversi club di Premier. Ilspera che il coreano faccia una scelta di vita come fatto da Kvara. Kim è uno di quei calciatori che più è rimasto deluso dai quarti contro i rossoneri, e che dunque potrebbe decidere di ritentare l’impresa nella prossima stagione. Mi auguro, come ...

Ciro, giornalista Rai, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Di seguito le sue ... Becao potrebbe interessare gli azzurri soltanto nel caso in cuipossa lasciare le pendici ...Notizie Calcio Napoli - Ciro, esperto di mercato per la Rai , ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso del suo intervento a 1 Station Radio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...tuttavia non è l'unica opzione: sempre secondo Cirodi Rai Sport, ci sarebbero anche Eric Bailly del Manchester United e Francesco Acerbi tra le opzioni da valutare. Entrambi in cerca di ...

Venerato: "Kim-Napoli C'è preoccupazione per il rinnovo. Le ultime ... napolipiu.com

La società valuta possibili sostituti per non farsi trovare impreparata in casa di cessione di alcuni dei suoi uomini migliori.Il talento del Sassuolo potrebbe rappresentare un'opzione per la mediana del Napoli, nel caso in cui l'attaccante Victor Osimhen venisse venduto per una grossa cifra.