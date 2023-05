Venerato | Beto piace al Napoli | Meret resterà in azzurro | su Kim

(Di martedì 2 maggio 2023) Ciro, giornalista Rai, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Commento sul pareggio contro la Salernitana? “Bisogna dare merito anche agli avversari. Sousa è un grande tecnico, ne parlavo spesso con Sarri e Giuntoli ai tempi del suo primo anno in Viola e convenivo con loro che il portoghese giocasse un gran calcio assieme a quello dei partenopei. Quando si capì che c’era una rottura in atto con la dirigenza ebbe dei problemi nel secondo anno della sua avventura toscana. Quest’anno è riuscito a dare ai granata qualcosa in più soprattutto in fase offensiva. La Salernitana è una squadra che sa anche attaccare oltre che difendersi e abbiamo potuto constatarlo al Maradona. Ilha pagato anche un po’ di acido lattico, giunti ormai al termine di una stagione molto dispendiosa. Gli azzurri ...

Venerato: 'Napoli su Frattesi se parte Osimhen. La verità su Samardzic, Beto e Becao' AreaNapoli.it

Niente Fiorentina per Antonio Candreva: il capitano della Salernitana ha accusato un problema al polpaccio contro il Napoli, si attende l'esito degli esami per capire meglio l'entità del problema ma n ...Il talento del Sassuolo potrebbe rappresentare un'opzione per la mediana del Napoli, nel caso in cui l'attaccante Victor Osimhen venisse venduto per una grossa cifra.