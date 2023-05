Valerio Lundini | Il politicamente corretto non è una moda | ma è una moda lamentarsene

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 maggio 2023) In scena con "Il mansplaining spiegato a mia figlia", parla con Huffpost della satira al tempo d'oggi: "Si va alla ricerca di una comicità immediata forse perché tutti abbiamo perso l’attenzione. Su tv e social siamo schiavi del minutaggio. A teatro la gente sceglie di venire e si sente in dovere di non distrarsi"